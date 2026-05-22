Turismo sul Lago di Como Massari | Puntare sulla qualità e redistribuire i flussi

Da quicomo.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il turismo sul Lago di Como si sta evolvendo verso un modello più sostenibile, con un focus sulla qualità anziché sulla quantità. Le strategie mirano a distribuire i flussi di visitatori durante tutto l’anno, evitando concentrazioni eccessive in determinati periodi. L’obiettivo è valorizzare l’intero territorio lariano, coinvolgendo diverse aree e offrendo un’esperienza più equilibrata per i turisti. Questa direzione viene indicata come risposta alle criticità legate alla crescita incontrollata del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non una crescita senza limiti, ma un turismo sostenibile, distribuito lungo tutto l’anno e capace di valorizzare l’intero territorio lariano. È questo il messaggio lanciato dall’assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Debora Massari, durante la tappa comasca del “Tour nei. 🔗 Leggi su Quicomo.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Pasqua sul Lago di Como, boom del turismo di prossimità: agriturismi alternativa al caosLa Pasqua 2026 conferma tra Como e Lecco il ritorno del turismo di prossimità, con una domanda interna che premia le esperienze autentiche e legate...

Leggi anche: Pasquetta sul lago di Como: boom di turismo di prossimità, tornano gli “sciuscianebia”

lago di como turismo sul lago diLago di Como, non solo i dati ‘mostruosi’ sul turismo. L’assessore regionale: Crescere sì ma con testaTappa comasca, oggi venerdì 22 maggio, per il Tour nei Territori 2026 di Regione Lombardia, la serie di visite con cui l’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda Debora Massari sta portando ... comozero.it

lago di como turismo sul lago diLago di Como, boom di turisti americani e inglesi: dalle suite (nella roccia) di Villa Lario al caviale di chef MozzanicaGià il ponte del Primo Maggio ha fatto registrare numeri consistenti. Paesaggi da cartolina, borghi pittoreschi, buona cucina e hotel di charme sono gli ingredienti che piacciono e consacrano la meta ... milano.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web