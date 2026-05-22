Turismo sul Lago di Como Massari | Puntare sulla qualità e redistribuire i flussi

Il turismo sul Lago di Como si sta evolvendo verso un modello più sostenibile, con un focus sulla qualità anziché sulla quantità. Le strategie mirano a distribuire i flussi di visitatori durante tutto l’anno, evitando concentrazioni eccessive in determinati periodi. L’obiettivo è valorizzare l’intero territorio lariano, coinvolgendo diverse aree e offrendo un’esperienza più equilibrata per i turisti. Questa direzione viene indicata come risposta alle criticità legate alla crescita incontrollata del settore.

Non una crescita senza limiti, ma un turismo sostenibile, distribuito lungo tutto l’anno e capace di valorizzare l’intero territorio lariano. È questo il messaggio lanciato dall’assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Debora Massari, durante la tappa comasca del “Tour nei. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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