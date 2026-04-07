Pasquetta sul lago di Como | boom di turismo di prossimità tornano gli sciuscianebia

Durante il fine settimana di Pasqua, il Lago di Como ha accolto un gran numero di visitatori provenienti principalmente dalle aree vicine. La presenza di turisti locali ha portato a un incremento delle presenze, con molte persone che hanno scelto di trascorrere la giornata all'aperto, tra attività e visite nei borghi del territorio. Tra le tradizioni più osservate, sono tornate le celebrazioni degli “sciuscianebia”, antiche usanze locali.

Numeri alti per Pasqua 2026 tra agriturismi, ville e turismo locale. Ma nei commenti riemerge (affettuosamente) il termine dialettale per i milanesi tra grigliate e polemiche Pasqua da numeri importanti sul Lago di Como, con un ritorno sempre più evidente del turismo di prossimità. A confermarlo sono anche le indicazioni di Coldiretti Como Lecco, che segnalano una domanda interna in crescita, sempre più orientata verso esperienze autentiche, agriturismi e territori meno battuti. A dare la misura concreta dell’affluenza sono anche i dati registrati in alcune delle mete simbolo del territorio. Tra sabato e il tardo pomeriggio di ieri, Villa Carlotta e Villa del Balbianello, in Tremezzina, hanno superato complessivamente i 10mila visitatori. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Pasqua sul Lago di Como, boom del turismo di prossimità: agriturismi alternativa al caosLa Pasqua 2026 conferma tra Como e Lecco il ritorno del turismo di prossimità, con una domanda interna che premia le esperienze autentiche e legate...

Pasqua sul Lago di Como, città invasa: boom di turisti tra code e battelli presi d’assaltoSole e caldo anticipano l’assalto: lunghe code ai battelli, centro gremito e barche quasi esaurite.

Temi più discussi: Pasqua sul lago di Garda; Pasqua da tutto esaurito sul Lago di Como: boom di turisti e traffico verso il confine; Pasquetta sul Lago di Como: tutte le ville aperte; Pasqua: il lago di Garda tra natura, attività all’aria aperta e cultura.

Pasquetta sul lago di Como: boom di turismo di prossimità, tornano gli sciuscianebiaNumeri alti per Pasqua 2026 tra agriturismi, ville e turismo locale. Ma nei commenti riemerge (affettuosamente) il termine dialettale per i milanesi tra grigliate e polemiche ... quicomo.it

Pasquetta sul lago, Villa Carlotta e Balbianello da record. Controesodo, 11 km di codaIl bel tempo nel weekend pasquale ha segnato ufficialmente l’inizio della stagione turistica - Fra Villa Carlotta e Balbianello 10.400 visitatori in due giorni, ma il traffico ha già dato segnali di s ... laprovinciadicomo.it

Andrea Vento. . Pasqua e Pasquetta fra il Molise e l’Abruzzo. A cura di @andreavento_viaggi @borgotufi - facebook.com facebook