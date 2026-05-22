Un biglietto accompagnato da alcuni soldi è stato lasciato alla porta di una casa in provincia di Pistoia, con un messaggio di ringraziamento per la tettoia che ha protetto gli abitanti da pioggia e vento. L'episodio si è verificato il 22 maggio 2026 e ha attirato l'attenzione per la sua spontaneità e semplicità. Nessun altro dettaglio sull’identità dei protagonisti o sulle circostanze specifiche dell’accaduto è stato reso noto.

Pistoia, 22 maggio 2026 – Un gesto fuori dal comune, capace di sorprendere proprio perché semplice e spontaneo. È la storia accaduta nella Riserva naturale dell’Acquerino, in provincia di Pistoia, dove Nicola Lucchesi, pistoiese di 66 anni, proprietario di una piccola casa isolata nel bosco, ha trovato una busta con del denaro e un messaggio lasciato da alcuni escursionisti che si erano riparati sotto la sua tettoia durante il maltempo. Il messaggio. Giovedì 21 maggio Lucchesi era salito alla sua casa insieme a un amico e, mentre stava sistemando la legna, ha notato una busta infilata nella porta. Al suo interno c’erano 55 euro e un biglietto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trova un biglietto (e soldi) alla porta di casa: “La sua tettoia ci ha salvato da pioggia e vento, grazie”

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