A Trieste, le strade si animano di auto d’epoca che sfilano durante eventi dedicati, mentre alcuni musei sono aperti anche dopo il tramonto. Tra le mete visitabili in orari serali ci sono strutture come il Castello di Miramare, che permette di scoprire i segreti dell’Antico Egitto attraverso esposizioni e collezioni. Le serate culturali offrono inoltre l’opportunità di ammirare le opere e gli ambienti storici di varie istituzioni cittadine, creando un dialogo tra storia e vita notturna.

? Punti chiave Dove si possono visitare i musei di Trieste dopo il tramonto?. Quali segreti dell'Antico Egitto nasconde il Castello di Miramare?. Come partecipare alla caccia ai tesori per bambini nel castello?. Quali dimore storiche apriranno le porte al pubblico domenica prossima?.? In Breve Sabato 23 maggio laboratori campane tibetane con Marina Marass Sferza in Piazza Benco 4. Castello di Miramare aperto fino alle 23:00 per Notte Europea dei Musei. Attività L'enigma sotto le bende per bambini tra 6 e 11 anni alle 18:30. Domenica 24 maggio XVI Giornata Nazionale delle Dimore Storiche in territorio friulano-veneto. Le auto d’epoca e le sfide della Mitteleuropean Race accendono il weekend a Trieste tra il 23 e il 24 maggio 2026, con un programma che spazia dai motori alla mindfulness. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste tra ruggito di auto d’epoca e musei aperti dopo il tramonto

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