Il centro storico si rifà il look | ecco i cantieri

Nel centro storico di Modigliana sono in corso diversi interventi di restauro e miglioramento, con cantieri attivi e nuove opere in fase di avvio. La città ha subito danni significativi a causa degli eventi alluvionali verificatisi nel 2023 e 2024, che hanno portato a lavori di riparazione e messa in sicurezza di edifici e infrastrutture. La presenza di più cantieri testimonia l’intenso impegno per il ripristino e la riqualificazione del patrimonio urbano.

Modigliana è da tempo un cantiere aperto dove, a lavori in corso o in via di ultimazione, se ne aggiungono sempre altri che iniziano, perché il paese ha subito danni enormi dagli eventi alluvionali del 2023-24. Due erano le priorità stradali: la prima il crollato ponte di Ca’ Stronchino, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, riaperto al traffico il 23 dicembre dello scorso anno, dove proseguono i lavori sulle sponde del torrente Marzeno. L’altra priorità era il tratto della Sp 20 di 350 metri detto ‘Riva della Pappona’, attualmente a senso unico alternato, con lavori in corso per ripristino e messa in sicurezza della strada che termineranno entro giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il centro storico si rifà il look: ecco i cantieri Il centro storico si rifà il look. Pronto un piano da 730mila eurodi Maria Rosa Di Termine Consiglio comunale unito a per la rigenerazione urbana del centro storico della città che dette i natali all’umanista Poggio... Via XXIV Maggio si rifà il look: cantieri, divieti e deviazioni per 5Sommario: Da lunedì 23 febbraio riprendono a Montebelluna i lavori di risfaltatura di via XXIV Maggio, tra via Buziol e corso Mazzini. Temi più discussi: Cura e qualità del centro storico; Pulizia strade in centro storico – Avvio sperimentazione; Il centro storico si rifà il look: ecco i cantieri; Stop graffiti, più alberi e strade rinnovate: ecco il piano di Lepore per il centro storico. Il centro storico si rifà il look: ecco i cantieriIeri se n’è parlato durante la commissione comunale ai lavori pubblici. Lunedì assemblea in sala Bernabei per fare un quadri ... ilrestodelcarlino.it Centro storico di Arezzo: dal 13 aprile, l’ultima fase del piano di riorganizzazioneArezzo, 7 aprile 2026 – Partirà il prossimo 13 aprile l’ultima fase del piano di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio del Comune di Arezzo. lanazione.it Torino centro storico Fiat Via Chiabrera 20 ( Zona Corso Dante) Aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 19:00 - facebook.com facebook Centro storico di Portoferraio: terminati i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale x.com