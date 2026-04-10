Il centro storico si rifà il look | ecco i cantieri

Da ilrestodelcarlino.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro storico di Modigliana sono in corso diversi interventi di restauro e miglioramento, con cantieri attivi e nuove opere in fase di avvio. La città ha subito danni significativi a causa degli eventi alluvionali verificatisi nel 2023 e 2024, che hanno portato a lavori di riparazione e messa in sicurezza di edifici e infrastrutture. La presenza di più cantieri testimonia l’intenso impegno per il ripristino e la riqualificazione del patrimonio urbano.

Modigliana è da tempo un cantiere aperto dove, a lavori in corso o in via di ultimazione, se ne aggiungono sempre altri che iniziano, perché il paese ha subito danni enormi dagli eventi alluvionali del 2023-24. Due erano le priorità stradali: la prima il crollato ponte di Ca’ Stronchino, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, riaperto al traffico il 23 dicembre dello scorso anno, dove proseguono i lavori sulle sponde del torrente Marzeno. L’altra priorità era il tratto della Sp 20 di 350 metri detto ‘Riva della Pappona’, attualmente a senso unico alternato, con lavori in corso per ripristino e messa in sicurezza della strada che termineranno entro giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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