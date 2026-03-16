Tragedia sfiorata a Roma | albero crolla sul liceo e sfonda le finestre delle aule

A Roma, un albero è crollato su una succursale del liceo Orazio, sfondando le finestre delle aule e rendendo alcune parti della scuola inagibili. La scena si è verificata questa mattina, quando studenti e insegnanti sono tornati in classe dopo il fine settimana, trovando il danno e vivendo momenti di paura e preoccupazione. Nessuno è rimasto ferito.

Il grosso fusto è finito sopra l'edificio che ospita la succursale di una scuola, fortunatamente nel momento del cedimento nessuno studente era all'interno Tragedia sfiorata a Roma. Paura e sgomento tra gli alunni e il personale della succursale del liceo Orazio che questa mattina, al ritorno in aula dopo il fine settimana, hanno trovato una parte della scuola inagibile. Un grosso albero è infatti crollato sull’edificio di via Spegazzini, tra Talenti e Casal de’ Pazzi. Il fusto ha sfondato una delle finestre della scuola finendo dentro le aule e danneggiandole. Solo il caso ha voluto che, nel momento del cedimento, all’interno della struttura non ci fosse nessuno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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