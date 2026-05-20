Un esperto di immersioni nelle Maldive ha condiviso una versione dei fatti riguardante l’incidente che ha coinvolto cinque subacquei italiani, deceduti durante un’immersione la settimana scorsa. Secondo quanto riferito, i subacquei sarebbero stati coinvolti in un episodio legato a una grotta nota come “grotta degli squali”. La tragedia ha attirato l’attenzione sulle condizioni di sicurezza e sulle circostanze che hanno portato a questa perdita di vite umane.

Un esperto di immersioni delle Maldive ha fornito una versione dei fatti straziante su ciò che potrebbero aver vissuto cinque subacquei italiani prima di perdere la vita in una tragedia subacquea la scorsa settimana. I subacquei sono morti giovedì 14 maggio mentre esploravano il sistema di grotte di Alimathaa nell’atollo di Vaavu. Li hanno identificati come Monica Montefalcone, docente di biologia marina all’Università di Genova, e sua figlia Giorgia Sommacal, di 20 anni, insieme a Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. L’altro ieri hanno comunicato che i corpi di Montefalcone, Sommacal, Oddenino e Gualtieri li hanno localizzati all’interno del sistema di grotte. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Tragedia Maldive: spunta teoria spaventosa su “grotta degli squali”

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