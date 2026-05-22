Tragedia della piena del Raganello nel 2018 tre pugliesi fra i dieci morti | sentenza due condannati Alcuni assolti

Il 20 agosto 2018, una piena improvvisa nel torrente Raganello causò la morte di dieci persone, tra escursionisti e una guida, e provocò undici feriti. Tra le vittime c’erano anche tre cittadini provenienti dalla regione Puglia. Recentemente, sono state pronunciate due condanne legali in relazione a quell’incidente, mentre altre persone sono state assolte. Questi sviluppi fanno parte di un procedimento giudiziario che ha analizzato le responsabilità legate alla tragedia.

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