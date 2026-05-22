Tragedia della piena del Raganello nel 2018 tre pugliesi fra i dieci morti | sentenza due condannati Alcuni assolti
Il 20 agosto 2018, una piena improvvisa nel torrente Raganello causò la morte di dieci persone, tra escursionisti e una guida, e provocò undici feriti. Tra le vittime c’erano anche tre cittadini provenienti dalla regione Puglia. Recentemente, sono state pronunciate due condanne legali in relazione a quell’incidente, mentre altre persone sono state assolte. Questi sviluppi fanno parte di un procedimento giudiziario che ha analizzato le responsabilità legate alla tragedia.
Sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di dieci persone, nove escursionisti e una guida, e 11 feriti. A distanza di otto anni, il sindaco di Civita (Cosenza) Alessandro Tocci è stato condannato a 4 anni ed un mese di reclusione dal Tribunale di Castrovillari per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d’ufficio. Condannata anche la guida escursionistica Giovanni Vangieri a 3 anni e 5 mesi. Assolti invece gli altri imputati. La Procura aveva chiesto la condanna di Tocci a 9 anni e di Vangieri a 8. Assolti altri imputati. I giudici del Tribunale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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