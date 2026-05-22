Alle ore 20:30 del 22 maggio 2026, il traffico a Roma risulta ancora molto intenso sul Raccordo Anulare, con code che si estendono in alcune zone. La circolazione appare rallentata in più punti, creando disagi per gli automobilisti che percorrono l’arteria principale della città. Non sono segnalate incidenti o interruzioni di carreggiata, ma il flusso è comunque rallentato rispetto a una normale serata. La situazione del traffico viene monitorata in tempo reale per eventuali aggiornamenti.

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-05-2026 ore 20:30

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Nel traffico di Roma

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