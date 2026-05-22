Oggi, 22 maggio 2026, si è tenuta l’ultima udienza presso il tribunale di Roma nel procedimento di divorzio tra l’ex calciatore e la conduttrice televisiva. La causa riguarda anche questioni legate alla divisione dei beni e all’assegno di mantenimento. La situazione economica di entrambe le parti rimane ancora da definire, e le parti coinvolte si sono presentate in aula senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. La decisione finale non è ancora stata comunicata.

Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi si avvicina con l’ultima udienza tenutasi oggi, 22 maggio 2026, presso il tribunale di Roma. La coppia, che ha condiviso momenti indimenticabili, ha affrontato una nuova fase della loro separazione, con la libertà di Ilary di risposarsi con Bastian Muller a breve. Tuttavia, la questione economica rimane irrisolta e sarà il giudice a decidere a settembre dell’anno corrente.. Terminano Amici e Uomini e Donne: come cambia la programmazione e cosa va in onda Dettagli dell’udienza al tribunale. Arrivati insieme ai loro avvocati, Totti e Blasi si sono presentati in tribunale prima delle 9, eludendo i cronisti all’entrata. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Totti e Ilary Blasi, divorzio imminente: la situazione economica in sospeso

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Ilary Blasi e Francesco Totti il divorzio è imminente

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