Everton-Sunderland domenica 17 maggio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 16:00 si disputerà la partita tra Everton e Sunderland. Attualmente, a due giornate dalla fine del campionato di Premier League, l’Everton si trova al decimo posto in classifica, mentre il Sunderland è dodicesimo, a un punto di distanza. La distanza tra il settimo e l’ottavo posto è di quattro e due punti rispettivamente, con la posizione dell’Everton più distante rispetto alle zone di vertice. La partita vedrà protagonisti due team che cercano punti per migliorare la loro posizione nella classifica finale.

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La classifica di Premier League a due giornate dalla fine ci dice che l’Everton è 10° e il Sunderland 12°, staccato di un punto, con settimo posto che di trova quattro punti al di sopra della posizione occupata dagli uomini di David Moyes, un po’ troppi forse, mentre l’ottavo è solo a +2. Se il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Everton-Sunderland (domenica 17 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video EVERTON vs SUNDERLAND 1-1 | 2026 FA Cup | Match Highlights Sullo stesso argomento Brentford-Crystal Palace (domenica 17 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiIl Brentford, attualmente ottavo nella classifica di Premier League, prima di affrontare il Crystal Palace saprà chi ha vinto la FA Cup e questo non... Everton-Sunderland (domenica 17 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/y2tY6wF #scommesse #pronostici x.com I funzionari hanno annunciato per la partita di Sunderland - Tony Harrington [VAR] ha espulso Idrissa Gana Gueye all'inizio di questa stagione ad Old Trafford. L'Everton non ha mai vinto una partita di Premier League con John Brooks [arbitro] a dirigere. #EFC reddit Premier League, l'Everton frena la corsa del Sunderland. Pari da sbadigli in LigaAllo Stadium of Light piccola impresa dell'Everton dei Friedkin, che rallenta la corsa dello scatenato Sunderland, reduce da due vittorie consecutive ottenute contro Wolverhampton e Chelsea, e che in ... corrieredellosport.it