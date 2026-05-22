Durante la trentottesima giornata di Serie A 20252026 si svolge il derby tra Torino e Juventus. La partita si gioca in un contesto in cui i granata mirano a ostacolare le possibilità dei bianconeri di qualificarsi alla Champions League. La sfida si svolge in un clima di tensione, con le formazioni che si preparano a scendere in campo secondo le probabili scelte tecniche. La partita sarà visibile su canali dedicati alla trasmissione sportiva.

Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Si prevede un derby della Mole ad alta tensione con i granata che cercheranno di affossare le residue speranze dei bianconeri di raggiungere la qualificazione alla Champions League 20252026. TORINO VS JUVENTUS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata scenderanno in campo senza assilli, avendo già raggiunto la salvezza matematica. Trattandosi, però di un derby, la squadra di D’Aversa cercherà la vittoria per la supremazia cittadina. Missione quasi impossibile quella che attende i bianconeri che, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, devono battere il Torino e sperare che almeno due tra Como, Milan e Roma non vincano le rispettive partite per rientrare tra le prime quattro. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Torino vs Juventus, trentottesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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