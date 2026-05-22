Terribile schianto in Italia groviglio di lamiere | autostrada tutta bloccata

Un grave incidente si è verificato questa mattina su un’autostrada italiana, causando un grosso blocco del traffico. Le autorità sono intervenute sul luogo del sinistro, dove si sono formati numerosi mezzi coinvolti e un groviglio di lamiere. La strada è rimasta chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, mentre i veicoli in transito sono stati deviati su percorsi alternativi. Sul posto sono arrivati anche i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine.

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Il sole era appena sorto, illuminando l’asfalto con quella luce vivida e ancora fresca tipica delle prime ore del mattino. Lungo il nastro autostradale, il flusso dei veicoli scorreva regolare, una routine geometrica fatta di sorpassi, motori a regime costante e camionisti concentrati sui loro lunghi tragitti. Nulla lasciava presagire che in una frazione di secondo quella normalità potesse spezzarsi in modo tanto drammatico. Poi, l’impatto improvviso, il rumore sordo della lamiera che si accartoccia e il silenzio spettrale che segue immediatamente i grandi sinistri, interrotto soltanto dal sibilo dei radiatori danneggiati e dalle prime frenate d’emergenza di chi arrivava da dietro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terribile schianto in Italia, groviglio di lamiere: autostrada tutta bloccata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Terribile incidente in Italia, schianto tremendo: “Un groviglio di lamiere”. Bilancio graveIl rombo monotono del motore e il nastro d’asfalto che scorre infinito sotto le ruote sono i compagni silenziosi di chi vive la strada ogni giorno,... Terribile schianto contro i veicoli in sosta: auto si ribalta, uomo estratto dalle lamiereUna dinamica impressionante e un boato fortissimo che ha richiamato in strada numerosi residenti, seguiti dalle lunghe e complesse operazioni di... Incidente sull'A21, terribile schianto fra due camion: le fiamme altissime, un mortoUn uomo è morto dopo un grave scontro fra due tir che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla A21, all'altezza di Villafranca in provincia di Asti. La vittima alla guida di uno dei due mezz ... msn.com Gravissimo il fatto che per 30 anni sia stata sottoposta ad accanimento terapeutico perché non è mai stato possibile fare l'eutanasia. Rendere l'Eutanasia LEGALE in tutta Italia è FONDAMENTALE così che donne e uomini possano morire dignitosamente senz x.com Schianto terribile in Italia, coinvolte tre auto: morti e feriti. Traffico paralizzatoIl sole di una mattina che sembrava ricalcare la tranquilla routine di tante altre ha improvvisamente lasciato il posto al suono lacerante delle lamiere e al silenzio irreale che segue ogni tragedia. thesocialpost.it