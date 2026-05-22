Terribile incidente nel Milanese | due motociclisti in pericolo di vita arrivano i due elicotteri

Nel pomeriggio nel Milanese, due motociclisti sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale. L’incidente si è verificato intorno alle 18 e ha richiesto l’intervento di due elicotteri per il trasporto urgente dei feriti in ospedale. Le autorità stanno raccogliendo le prime testimonianze e sul luogo sono presenti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita.

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