Terribile incidente nel Milanese | due motociclisti in pericolo di vita arrivano i due elicotteri
Nel pomeriggio nel Milanese, due motociclisti sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale. L’incidente si è verificato intorno alle 18 e ha richiesto l’intervento di due elicotteri per il trasporto urgente dei feriti in ospedale. Le autorità stanno raccogliendo le prime testimonianze e sul luogo sono presenti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita.
Due uomini lottano tra la vita e la morte dopo un gravissimo incidente stradale avvenuto intorno alle 18.30 di venerdì in via Toscana, a Sesto Ulteriano, nel territorio comunale di San Giuliano Milanese. I due, che viaggiavano a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata, sono rimasti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Il video dell'incidente tra il taxi e la moto registrato dalla dashcam: il momento dell'impatto
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