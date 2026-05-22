Terni vendita di alcolici ai minorenni | sospesa attività commerciale in centro
Nella giornata di oggi, un esercizio commerciale nel centro di Terni è stato chiuso per 30 giorni dalla Polizia di Stato. La decisione è stata presa dal Questore, dopo controlli sulla vendita di alcolici ai minorenni. L’attività, specializzata nel settore alimentare, è stata sospesa a seguito di verifiche che hanno riscontrato irregolarità nelle vendite di bevande alcoliche ai giovani.
Nuovo intervento della Polizia di Stato a Terni contro la vendita di alcolici ai minorenni. Nella giornata di oggi, venerdì 22 maggio, il Questore Bruno Fausto Abenante ha disposto la chiusura per 30 giorni di un esercizio commerciale del centro cittadino, attivo nel settore alimentare, ai sensi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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