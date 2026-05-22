Terni vendita di alcolici ai minorenni | sospesa attività commerciale in centro

Notizia in breve

Nella giornata di oggi, un esercizio commerciale nel centro di Terni è stato chiuso per 30 giorni dalla Polizia di Stato. La decisione è stata presa dal Questore, dopo controlli sulla vendita di alcolici ai minorenni. L’attività, specializzata nel settore alimentare, è stata sospesa a seguito di verifiche che hanno riscontrato irregolarità nelle vendite di bevande alcoliche ai giovani.