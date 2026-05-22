Terni ritirata in Commissione la delibera sull’esternalizzazione di due asili nido | bando in stand-by
La delibera sull’esternalizzazione di due asili nido a Terni è stata ritirata in Commissione. La proposta di affidare la gestione degli asili “Peter Pan” e di via Cadore in concessione non è stata discussa nella seduta di giovedì 21 settembre. La delibera è ora in “stand-by” e non sono stati presi decisioni ufficiali in quella fase.
Non si è discussa nella mattinata di giovedì 21 settembre in terza Commissione consiliare del Comune di Terni la proposta di delibera sull’affidamento in concessione della gestione degli asili nido “Peter Pan” e aziendale di via Cadore. Da parte dell’amministrazione comunale è infatti arrivata la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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