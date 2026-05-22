Terni giornata internazionale dei bambini scomparsi il focus della prefettura sul territorio | 56 segnalazioni in poco più di un anno
Nella provincia di Terni, dall'inizio del 2025, sono state registrate 56 segnalazioni di minori scomparsi. La prefettura ha dedicato l'attenzione alla giornata internazionale dei bambini scomparsi, evidenziando questi numeri. La maggior parte delle segnalazioni riguarda minori di età variabile, e le autorità stanno monitorando le situazioni per cercare di rintracciare i bambini scomparsi.
In provincia di Terni, dall’inizio del 2025 a oggi, sono stati segnalati 56 casi di minori scomparsi. Un dato che riporta l’attenzione su un fenomeno delicato e spesso poco conosciuto, proprio nei giorni in cui si celebra la Giornata internazionale dei bambini scomparsi, in programma il 25 maggio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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