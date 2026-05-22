Terni al circolo della scherma Cura Urbana | il simposio di architettura dedicato alla bellezza del costruito e all' identità urbana

Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 22 maggio, alle ore 19, presso il Circolo Scherma di Terni si terrà "Cura Urbana", il simposio di architettura promosso dall'Ordine degli Architetti di Terni e dalla Fondazione Architetti Interamna, un appuntamento dedicato al dialogo tra architettura. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Qualità, rigenerazione urbana e cultura della legalità. Architettura e tutela del bene comune al centro della qualità del territorioL’iniziativa nasce con l’intento di rafforzare il dialogo tra mondo accademico, istituzioni, professionisti e società civile attorno a un tema sempre...