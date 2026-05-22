Teen Cup Sondrio 2026 lo sport torna protagonista all’oratorio San Rocco
La Teen Cup Sondrio 2026 si svolgerà dal 15 giugno al 5 luglio all’oratorio San Rocco, organizzata dai Salesiani Don Bosco Sondrio. Il torneo coinvolgerà giovani atleti e si propone come occasione di crescita, incontro e divertimento attraverso lo sport. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle regole sportive e senza dettagli su partecipanti o modalità specifiche.
Lo sport come occasione di crescita, incontro e divertimento. È questo lo spirito della Teen Cup Sondrio 2026, il torneo giovanile organizzato dai Salesiani Don Bosco Sondrio che animerà l’oratorio San Rocco dal 15 giugno al 5 luglio.Dopo il successo dello scorso anno, la manifestazione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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