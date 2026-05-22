SuperEnalotto estrazione di oggi venerdì 22 maggio | numeri vincenti jackpot e quote

Oggi, venerdì 22 maggio 2026, si tiene l’estrazione settimanale del SuperEnalotto, uno dei giochi più seguiti in Italia. L’estrazione si svolge come di consueto e i numeri vincenti saranno annunciati nel corso della giornata. Il jackpot in palio ha raggiunto il livello più alto mai registrato nel mondo di questo gioco. I giocatori attendono di scoprire se i loro numeri saranno estratti e se potranno portare a casa il montepremi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui