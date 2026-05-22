SuperEnalotto estrazione di oggi venerdì 22 maggio | numeri vincenti jackpot e quote
Oggi, venerdì 22 maggio 2026, si tiene l’estrazione settimanale del SuperEnalotto, uno dei giochi più seguiti in Italia. L’estrazione si svolge come di consueto e i numeri vincenti saranno annunciati nel corso della giornata. Il jackpot in palio ha raggiunto il livello più alto mai registrato nel mondo di questo gioco. I giocatori attendono di scoprire se i loro numeri saranno estratti e se potranno portare a casa il montepremi.
Nuovo appuntamento settimanale con la fortuna e grande attesa per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, venerdì 22 maggio 2026, con il jackpot più alto al mondo. Per il concorso n. 82, infatti, il SuperEnalotto di questa sera mette in palio 168 milioni di euro per la sola sestina vincente che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
SuperEnalotto - Estrazione e risultati 07/02/2026
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