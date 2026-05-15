SuperEnalotto estrazione di oggi venerdì 15 maggio | numeri vincenti jackpot e quote

Venerdì 15 maggio 2026 si tiene l'estrazione settimanale del SuperEnalotto, un appuntamento che ogni volta suscita grande interesse tra i giocatori. In questa occasione il jackpot raggiunge il suo massimo storico, attirando numerosi scommettitori pronti a conoscere i numeri vincenti. La sessione si svolge come di consueto e i risultati verranno pubblicati immediatamente dopo l'estrazione. Le quote e i numeri fortunati saranno disponibili nelle prossime ore sui vari canali ufficiali.

Nuovo appuntamento settimanale con la fortuna e grande attesa per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, venerdì 15 maggio 2026, con il jackpot più alto al mondo. Per il concorso n. 78, infatti, il SuperEnalotto di questa sera mette in palio 164,5 milioni di euro per la sola sestina vincente che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 05/12/2025

Sullo stesso argomento

SuperEnalotto, estrazione di oggi venerdì 8 maggio: numeri vincenti, jackpot e quoteNuovo appuntamento settimanale con la fortuna e grande attesa per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, venerdì 8 maggio 2026, con il jackpot più...

SuperEnalotto, estrazione di oggi venerdì 24 aprile: numeri vincenti, jackpot e quoteTerzo e ultimo appuntamento settimanale (l'estrazione di domani 25 aprile è rinviata a lunedì 27 aprile) con la fortuna e grande attesa per...

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 15 maggio 2026: tutti i numeri vincentiLe estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 15 maggio 2026, sono in corso con i numeri vincenti dei concorsi serali. Come di consueto, a partire dalle ore 20 vengono comunicati i ... giornalelavoce.it

Estrazione Superenalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto, venerdì 15 maggio 2026Torna la caccia al tesoretto messo in palio dal concorso di questa sera, che è salito a quota 164,5 milioni di euro per chi indovinerà la sestina vincente ... ilgiorno.it

COLPO GROSSO AL SUPERENALOTTO, MAXI VINCITA AD ALGHERO Vince al SuperEnalotto centrando un 5, premio importante ad Alghero per uno scommettitore fortunato nell’ultima estrazione. x.com