Sulle orme di San Francesco arriva Super Fra | il Pet Camper Tour fa tappa a Roma contro l’abbandono degli animali
Il Pet Camper Tour, chiamato “Super Fra”, ha fatto tappa a Roma per sensibilizzare contro l’abbandono degli animali. L’iniziativa si ispira a San Francesco, noto per il suo rapporto con la natura. Il tour coinvolge un personaggio chiamato “Super Fra” e si propone di promuovere il rispetto e la cura degli animali domestici. La manifestazione include attività e incontri pubblici per informare sul problema dell’abbandono.
Se pensate che i green influencer siano nati con i social network, dovrete ricredervi. Il primo vero influencer ecologista della storia parlava agli uccelli, faceva pace con i lupi e non aveva bisogno di filtri Instagram. Parliamo di San Francesco d’Assisi e proprio a lui – nell’anno dell’ottavo centenario della sua morte – si ispira la sesta edizione del Pet Camper Tour, la campagna itinerante contro l’abbandono e per la sicurezza stradale che trasforma idealmente il Santo in un modernissimo “Super Fra”. Il tour, che prenderà il via il 31 maggio da Assisi, si prepara a sbarcare nella provincia di Roma con due appuntamenti imperdibili, pronti a conquistare adulti, bambini e amici a quattro zampe. 🔗 Leggi su Funweek.it
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