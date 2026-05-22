Stimigliano | la comunità al Balcone della Legalità per le vittime mafie

Nella località di Stimigliano si terrà una cerimonia al Balcone della Legalità dedicata alle vittime delle mafie. Durante l’evento, verrà condivisa la memoria di chi ha perso la vita a causa di attività criminali. I ragazzi delle scuole medie sono coinvolti nell’organizzazione e parteciperanno con iniziative per coinvolgere l’intera comunità. La manifestazione si svolge in un contesto di commemorazione, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo e sensibilizzare sull’importanza della legalità.

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? Punti chiave Chi porterà la voce della memoria durante la cerimonia al Balcone?. Come faranno i ragazzi delle medie a coinvolgere l'intero borgo?. Quali autorità saranno presenti per onorare le vittime delle mafie?. Perché le tradizioni locali si uniscono all'impegno civile di Stimigliano?.? In Breve Cerimonia il 23 maggio alle ore 9 presso il Balcone della Legalità.. Interventi di Carolina Pellegrini e della Banda Valle Tiberina in Piazza del Comune.. Presenza del Questore Pasquale Fiocco e dei comandanti Carabinieri e Guardia di Finanza.. Collaborazione di Pro Loco, Associazione Carabinieri in Congedo e Donne Sagra dei Dolci.. Sabato 23 maggio 2026, alle ore 9, il borgo di Stimigliano si prepara a celebrare la Giornata della Legalità con una cerimonia solenne presso il Balcone della Legalità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stimigliano: la comunità al Balcone della Legalità per le vittime mafie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: A Valenzano “Versacci contro le mafie”: poesia e memoria in vista della giornata dell’impegno e del ricordo delle vittime innocenti delle mafie