Una deputata americana ha annunciato l’avvio di un’indagine su circa 120 laboratori biologici distribuiti in diverse nazioni, tra cui 40 situati in Ucraina. La squadra di ricerca si concentrerà sull’identificazione delle posizioni di questi laboratori e sui tipi di agenti patogeni presenti. Questa iniziativa si inserisce in un’analisi più ampia riguardante le attività di tali strutture e il loro possibile impatto sulla sicurezza internazionale.

La direttrice dell’Intelligence nazionale Usa, Tulsi Gabbard, condurrà un’indagine su oltre 120 laboratori biologici all’estero, inclusi 40 in Ucraina. In una dichiarazione al New York Post, Gabbard ha affermato che la sua squadra intende “determinare dove si trovano questi laboratori, quali patogeni contengono e quali ‘ricerche’ vengono condotte, al fine di porre fine a pericolose ricerche volte ad acquisire funzioni che minacciano la salute e il benessere del popolo americano e di tutto il mondo”.https:t.meletteradamosca35494? Pentagono ammette: Usa hanno supportato 46 biolab in Ucraina? Ucraina: Oms sollecita Kiev a distruggere agenti patogeni nei BioLabs? “L’Ucraina è sostanzialmente una gigantesca base della CIA” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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