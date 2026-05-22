Stadio Arezzo via ai cantieri | parte la sfida per la Maratona
Sono iniziati i lavori di rinnovamento allo stadio di Arezzo, segnando l'avvio di un progetto che si concluderà tra cinque anni. Tra le modifiche principali, il campo di gioco sarà spostato di undici metri, e verranno realizzati interventi strutturali per migliorare gli impianti. I cantieri coinvolgono diverse aree dello stadio, con l’obiettivo di rendere la struttura più funzionale e moderna. La durata dei lavori coinvolgerà le prossime stagioni sportive e interesserà varie fasi di intervento.
?? Punti chiave Come cambierà il volto dello stadio nei prossimi cinque anni? Perché il terreno di gioco verrà spostato di undici metri? Chi gestirà i capitali necessari per la ristrutturazione dell'impianto? Cosa accadrà al pannello che nasconde i ruderi della Maratona??? In Breve Progetto coordinato dall'architetto Carlo Antonio Fayer con M28Studio, Spsk Studio e Speri Spa. Prima fase 2026-2028 prevede demolizione maratona e spostamento prato di undici metri. Seconda fase 2029-2030 ri . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Nuovo stadio, i lavori iniziano dalla maratona
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Benevento vs Arezzo Supercoppa Serie C Sabato 9 maggio Ore 20:30 Stadio Ciro Vigorito #vaicavallinovai facebook
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