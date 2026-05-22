Stadio Arezzo via ai cantieri | parte la sfida per la Maratona

Sono iniziati i lavori di rinnovamento allo stadio di Arezzo, segnando l'avvio di un progetto che si concluderà tra cinque anni. Tra le modifiche principali, il campo di gioco sarà spostato di undici metri, e verranno realizzati interventi strutturali per migliorare gli impianti. I cantieri coinvolgono diverse aree dello stadio, con l’obiettivo di rendere la struttura più funzionale e moderna. La durata dei lavori coinvolgerà le prossime stagioni sportive e interesserà varie fasi di intervento.

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