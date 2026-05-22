Se è vero che il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco, ancora più insondabile pare essere lo Spider-Verso, le infinite dimensioni che vedono il Ragno come protagonista assoluto. O meglio, le sue varianti, come ci hanno insegnato Spider-VerseSpider-Geddon e i due film animati fondati su questo concetto. Tra lo Spider-Man canonico e le sue diverse iterazioni non mancano anche esperimenti narrativi avulsi da continuity e multiversi, parentesi asincrone che mostrano un mito dell’Arrampicamuri differente, come Linea di Sangue. Miniserie datata 2019, Spider-Man: Linea di Sangue era stata accolta dai fan del Tessiragnatele con pareri contrastanti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Spider-Man: Linea di Sangue, le colpe dei padri diventano le speranze dei figli

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