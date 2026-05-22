Il miliardario sudafricano ha annunciato il 20 maggio i piani per la quotazione di SpaceX, che potrebbe diventare una delle più grandi offerte pubbliche iniziali della storia. SpaceX si prepara a entrare in Borsa, con l’obiettivo di raccogliere fino a 75 miliardi di euro. Questa operazione rappresenterebbe un passo importante per l’azienda aerospaziale, che ha già realizzato numerosi lanci e contratti con enti governativi e privati. Nel frattempo, il fondatore ha perso una battaglia legale con un altro imprenditore nel settore tecnologico.

Ha appena perso l a battaglia legale con Sam Altman per OpenAi, ma Elon Musk. Il miliardario sudafricano ha annunciato il 20 maggio i piani per la quotazione di SpaceX, che potrebbe diventare una delle più grandi offerte pubbliche iniziali (Ipo) della storia. La sfida con i rivali di OpenAi e Anthropic si sposta così a Wall Street: dal prospetto informativo depositato alla Sec, l’agenzia americana che vigila sui mercati finanziari, l’operazione punta a raccogliere fino a 75 miliardi di dollari sulla base di una valutazione complessiva della compagnia di circa 2mila miliardi, con esordio al Nasdaq atteso per il 12 giugno con il ticker Spcx. Il “ road show”, ovvero la presentazione dell’offerta agli investitori, è previsto per l’8 giugno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Space X verso il debutto in borsa: Musk vuole raccogliere fino a 75 miliardi (e diventare il primo trilionario al mondo)

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SpaceX Files for $1.75 Trillion IPO — Largest Ever

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