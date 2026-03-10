Elon Musk ha raggiunto una ricchezza di 839 miliardi di dollari, risultando l’uomo più ricco di sempre. La cifra lo colloca molto vicino al traguardo del primo trilione, un obiettivo che sembra ormai a portata di mano. La sua posizione nel mondo della finanza e dell’imprenditoria si rafforza con questo risultato, che fa notizia a livello globale.

Elon Musk ha raggiunto la soglia degli 839 miliardi di dollari, diventando ufficialmente l’uomo più ricco della storia. Questo traguardo storico è stato confermato dalla nuova classifica globale dei miliardari, che registra un numero record di 3.428 individui con patrimoni sopra il miliardo. La crescita del patrimonio dell’imprenditore sudafricano è stata trainata dall’impennata delle valutazioni di Tesla e SpaceX. Con un aumento di circa 500 miliardi di dollari in soli dodici mesi, il suo capitale si avvicina pericolosamente alla barriera del primo triliardario al mondo. Lo scatto finanziario verso la soglia del trilione. Il salto di valore non è casuale ma legato a dinamiche di mercato specifiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musk a 839 miliardi: il primo trilione è vicinissimo

Articoli correlati

Leggi anche: Il patrimonio Elon Musk sta per superare i 600 miliardi di dollari

Elon Musk, il patrimonio sfonda il tetto dei 600 miliardi di dollari(Adnkronos) – Elon Musk è diventato il primo uomo a raggiungere un patrimonio netto stimato di oltre 600 miliardi di dollari, secondo i calcoli della...

Una selezione di notizie su Musk a 839 miliardi il primo trilione è...

Argomenti discussi: I 10 uomini più ricchi del mondo, la classifica aggiornata.

Elon Musk è l'uomo più ricco di sempre con un patrimonio di 839 mld: la classifica ForbesLeggi su Sky TG24 l'articolo Elon Musk è l'uomo più ricco di sempre con un patrimonio di 839 mld: la classifica Forbes ... tg24.sky.it

I 10 uomini più ricchi del mondo, la classifica aggiornataForbes ha aggiornato la sua classifica dei 10 uomini più ricchi al mondo secondo i dati di marzo 2026: ecco la lista dei super miliardari del pianeta ... money.it