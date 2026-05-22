Sotto Palermo dove i morti indossano ancora i loro abiti migliori

Sotto Palermo si trovano le Catacombe dei Cappuccini, un luogo che ospita circa ottomila corpi mummificati. Tra queste sepolture si trova anche quella di una bambina di due anni, conservata in modo che sembri ancora addormentata dopo più di un secolo. I resti sono disposti lungo corridoi e nicchie, e molte delle mummie sono vestite con abiti dell’epoca. Questo sito rappresenta una testimonianza unica di pratiche funerarie e di conservazione dei corpi nel tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Le Catacombe dei Cappuccini custodiscono ottomila corpi mummificati. Tra loro, una bambina di due anni che sembra dormire da oltre un secolo. Un viaggio nel luogo più straordinario e inquietante d’Italia. C’è un momento, scendendo i gradini che portano sotto la chiesa di Santa Maria della Pace a Palermo, in cui la luce solare scompare del tutto. L’aria si fa densa, leggermente acre, immobile. E poi, all’improvviso, appaiono loro: migliaia di figure umane allineate lungo corridoi lunghi centinaia di metri, ognuna con il proprio nome, la propria storia, il proprio sguardo perso in un tempo che non esiste più. Benvenuti alle Catacombe dei Cappuccini, il luogo più straordinario e perturbante dell’intera penisola. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Sotto Palermo, dove i morti indossano ancora i loro abiti migliori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Comprare casa a Palermo, prezzi in crescita e boom di investitori: dove conviene ancoraNel primo semestre del 2025 il mercato immobiliare di Palermo conferma un trend positivo, con prezzi in aumento e un rinnovato interesse da parte... Migliori smartwatch economici 2026: i migliori sotto 50€ e 100€Nel 2026 non serve spendere 300 euro per avere uno smartwatch degno di questo nome. Si accendono gli animi al Ceravolo, tra Aquilani e Pippo Inzaghi Il 3-0 momentaneo fa innervosire parecchio i rosanero e porta allo scontro tra i due allenatori: Ti stai cag*ndo sotto #CatanzaroPalermo #Aquilani #Palermo x.com