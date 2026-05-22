In Italia ci sono molti luoghi che non sono inseriti nelle guide turistiche, spesso ancora abitati da famiglie private da generazioni. Questi siti, custoditi e preservati nel tempo, saranno accessibili gratuitamente domenica 24 maggio, in occasione della Giornata delle Dimore Storiche. La giornata coinvolge sia località del nord che del sud, comprese le isole, offrendo l’opportunità di visitare alcuni di questi spazi nascosti e poco conosciuti.

C ’è un’Italia che non compare nelle guide turistiche, questo prezioso patrimonio aprirà le porte domenica 24 maggio in occasione della Giornata delle Dimore storiche. Un solo giorno e gratis per tutti. È l’Italia delle ville private, di castelli, palazzi nobiliari e giardini segreti, che custodiscono secoli di storia, di famiglie, di storie d’amore e di potere. Come in Bridgerton: in Italia tra dimore storiche e giardini sontuosi X Giornata Dimore storiche 2026: l’Italia museo a cielo aperto. Torna, come tutti gli anni, la penultima domenica di maggio, l’appuntamento annuale organizzato dall’ADSI, l’Associazione Dimore Storiche Italiane, che riunisce i proprietari privati di immobili di pregio vincolati dallo Stato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sono luoghi che non compaiono nelle guide, spesso ancora abitati, custoditi da famiglie private da secoli. Il 24 maggio si possono visitare gratis, da nord a sud, isole comprese

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