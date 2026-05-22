Dopo diverse segnalazioni di problemi strutturali, il Comune di Napoli ha deciso di intervenire con lavori di messa in sicurezza in due scuole situate nelle zone di Soccavo e Pianura. Le istituzioni scolastiche e la Municipalità 9 avevano più volte richiesto interventi urgenti a causa di segnalazioni di criticità e rischi per gli studenti e il personale. L’intervento, che sarà immediato, mira a garantire condizioni di sicurezza adeguate negli edifici coinvolti.

Tempo di lettura: 5 minuti Lavori urgenti di messa in sicurezza in due istituti comprensivi di Soccavo e Pianura, dopo i ripetuti Sos delle scuole e della Municipalità 9. Lo scorso 11 maggio, la giunta comunale ha autorizzato il prelievo dal fondo di riserva di 182.713 euro. Sono destinati agli interventi alla Russolilloplesso Siani di Pianura ed alla Marottaplesso Basile di Soccavo. Sono solo due delle scuole del territorio per cui si invocavano lavori. Un caso sollevato da Anteprima24 lo scorso 5 maggio, raccogliendo l’appello di dirigenti scolastici e Municipalità 9. Per i due istituti in questione, la delibera comunale sottolinea i solleciti dei dirigenti scolastici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Soccavo Pianura, dopo le denunce il Comune di Napoli dispone lavori urgenti in due scuole

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Napoli Pianura e Soccavo, controlli a tappeto: due denunce e scommesse chiuseCarabinieri intensificano i controlli nella zona ovest di Napoli: sequestri, multe per 10mila euro e stop a un centro scommesse Controllo...

Soccavo Pianura, la denuncia: “Comune, niente fondi a manutenzione verde di scuole e case popolari”Tempo di lettura: 4 minutiManutenzione del verde? Le casse sono ‘al verde’, in certi casi.