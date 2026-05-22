Simbolotto estrazione di oggi 22 maggio 2026 | Lotto

L’estrazione del Simbolotto di oggi, 22 maggio 2026, si svolgerà alle ore 20. Questa sera, il gioco, collegato alle estrazioni del Lotto, verrà estratto per la quarta volta questa settimana, con appuntamenti programmati anche martedì, giovedì e sabato. La modalità di estrazione prevede la selezione di simboli, in coincidenza con le estrazioni del Lotto, che avvengono quattro volte a settimana. La comunicazione ufficiale conferma l’orario e la data dell’evento odierno.

Estrazione Simbolotto di oggi, 22 maggio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 22 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di maggio la ruota associata al gioco è quella di Milano. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 22 maggio 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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del lotto di giovedì 14 maggio 2026

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