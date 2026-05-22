Silvano Martina | Buffon era un ragazzino mi presentai a casa sua | Faccio il procuratore Ha funzionato

Silvano Martina, ex portiere con una carriera di vent'anni, ha raccontato di aver incontrato per la prima volta il portiere ora noto a livello internazionale presentandosi come procuratore presso la sua abitazione. Martina ha ricordato che in quell'occasione si era definito come rappresentante legale e ha affermato che questa mossa aveva portato a una collaborazione che si è poi sviluppata nel tempo. La sua esperienza come agente si è concentrata principalmente sulla gestione della carriera del portiere.

Silvano Martina è stato portiere per vent'anni, poi è diventato procuratore, lo è stato soprattutto di Buffon. Martina è da una vita nel calcio. A Fanpage ha parlato delle sue carriere e dei problemi del calcio italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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