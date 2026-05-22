Sicurezza Marcello FdI | Bisogna rafforzare gli strumenti di prevenzione tra cui il Controllo di vicinato

Il tema della sicurezza resta al centro delle discussioni pubbliche, con alcune forze politiche che chiedono interventi mirati per migliorare la prevenzione. Tra le proposte, si segnala l'importanza di potenziare strumenti come il Controllo di Vicinato, un metodo di monitoraggio partecipato alla base di molte iniziative di sicurezza urbana. In particolare, si evidenzia la richiesta di maggiore attenzione da parte delle autorità regionali sulla provincia di Rimini, con l’obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione nelle aree più sensibili.

La Regione rafforzi gli strumenti di sicurezza urbana tra cui la diffusione del "Controllo del Vicinato", con particolare attenzione per la provincia di Rimini. Nicola Marcello (FdI) interroga la giunta per sapere quali strumenti di sicurezza sono attualmente finanziati e se la Regione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Sanità, Marcello (FdI): "Rafforzare le politiche di informazione sulla donazione di organi e tessuti"Rafforzare le politiche di informazione sulla donazione di organi e tessuti e migliorare la qualità del processo decisionale dei cittadini.

Sicurezza urbana a Rimini, Marcello (FdI) chiede alla Regione più strumenti e incentivi per videosorveglianza e controllo del vicinatoLa Regione rafforzi gli strumenti di sicurezza urbana tra cui la diffusione del Controllo del Vicinato, con particolare attenzione per la provincia di Rimini. Nicola Marcello (FdI) interroga la giun ... altarimini.it