Si dimette la consigliera comunale | Continuerò seppur da una posizione diversa a seguire le sorti della nostra città

Da casertanews.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una consigliera comunale di Maddaloni ha annunciato le proprie dimissioni, specificando che continuerà comunque a seguire le vicende della città, anche se da una posizione diversa. La decisione è stata comunicata tramite una nota ufficiale, in cui si sottolinea che la scelta è stata fatta con un forte senso di responsabilità e dopo aver riflettuto attentamente. La notizia si aggiunge a quanto già noto riguardo alla presenza di cambiamenti all’interno dell’amministrazione locale.

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La consigliera comunale Angela Sferragatta ha rassegnato le dimissioni dall'Assise di Maddaloni. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale in cui si spiega che è stata presa “con grande senso di responsabilità e dopo un’attenta riflessione”.La consigliera ha spiegato che. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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