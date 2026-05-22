Servizi | Poste Italiane presenta a Pisa ' Spazi per l' Italia'
Oggi a Pisa è stato annunciato il lancio del progetto di Poste Italiane chiamato ‘Spazi per l’Italia’. Si tratta di un’area di lavoro condivisa pensata per aziende, organizzazioni e professionisti autonomi. La presentazione si è tenuta in una location cittadina e ha coinvolto rappresentanti dell’azienda. Il progetto mira a offrire spazi di coworking, con l’obiettivo di facilitare collaborazioni e opportunità di lavoro per chi opera nel territorio. Non sono stati comunicati dettagli sui numeri o sulla rete di strutture previste.
E' stato presentato oggi a Pisa il progetto di co-working di Poste Italiane ‘Spazi per l’Italia’, un’area di lavoro condivisa dedicata ad aziende, organizzazioni e liberi professionisti.Alla presenza del sindaco Michele Conti, di una rappresentanza di cittadini, imprenditori, associazioni di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Agostino Raimo contadino anarchico antifascista
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