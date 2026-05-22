Sempre più insegnanti scelgono il sostegno perché cresce la richiesta di formazione specializzata

Negli ultimi anni si è assistito a un aumento delle scelte di insegnanti che optano per il ruolo di sostegno nelle scuole. La richiesta di formazione specializzata è cresciuta di conseguenza, evidenziando un interesse sempre maggiore verso questa area. La difficoltà delle istituzioni scolastiche nel reperire docenti con competenze specifiche ha portato a un cambiamento nel panorama dell’educazione, influenzando anche le modalità di insegnamento e il ruolo degli insegnanti stessi.

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