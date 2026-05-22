Sempre più insegnanti scelgono il sostegno perché cresce la richiesta di formazione specializzata
Negli ultimi anni si è assistito a un aumento delle scelte di insegnanti che optano per il ruolo di sostegno nelle scuole. La richiesta di formazione specializzata è cresciuta di conseguenza, evidenziando un interesse sempre maggiore verso questa area. La difficoltà delle istituzioni scolastiche nel reperire docenti con competenze specifiche ha portato a un cambiamento nel panorama dell’educazione, influenzando anche le modalità di insegnamento e il ruolo degli insegnanti stessi.
Negli ultimi anni il sostegno scolastico è diventato uno dei temi centrali del dibattito educativo. Non solo per la difficoltà, da parte delle scuole, di reperire docenti specializzati, ma anche per il cambiamento che sta interessando il contesto scolastico e il ruolo stesso dell’insegnante. 🔗 Leggi su Today.it
La prof di sostegno in palestra
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