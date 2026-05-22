Scuole in Emilia Romagna | rientro anticipato il 31 agosto per i bimbi

In alcune località dell'Emilia Romagna, le scuole avranno un inizio delle lezioni anticipato e riapriranno già il 31 agosto. La decisione riguarda principalmente i comuni che hanno scelto questa soluzione per alcune scuole dell’infanzia e primarie. La modifica nel calendario scolastico potrebbe comportare cambiamenti nelle routine dei genitori che lavorano, i quali dovranno organizzarsi in anticipo per l’accoglienza dei figli. La novità interessa alcune zone della regione, mentre altre manterranno il cronoprogramma tradizionale.

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