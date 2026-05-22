Scritte con lo spray sul muro del campanile il sindaco | Insulto gratuito alla storia

A Novoli, alcune persone hanno imbrattato con bombolette spray il muro del campanile, un elemento simbolico della città. Il sindaco ha commentato l’episodio definendolo un insulto alla storia locale. Le autorità stanno conducendo accertamenti per identificare i responsabili dell’atto vandalico e si sono già pronunciate sulla condanna dell’azione. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali indagini in corso o sui soggetti coinvolti.

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