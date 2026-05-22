Schlein a Lecco a due giorni dal voto | Mauro hai fatto tutte le cose che avevi promesso
Giovedì pomeriggio a Lecco si è svolto un evento pubblico con la presenza di Elly Schlein, due giorni prima del voto. La candidata ha parlato a una folla radunata in piazza Cermenati, rivolgendo un messaggio diretto a una persona chiamata Mauro. Durante il suo intervento, ha affermato che Mauro ha portato a termine tutte le promesse fatte in passato. L'evento si è svolto in un momento di forte attenzione politica nella città.
È stata quella di piazza Cermenati, a Lecco, la piazza di Elly Schlein nel tardo pomeriggio di giovedì. In città è arrivata dopo aver percorso un giro che l'ha portata ai cancelli dello stabilimento Electrolux, dove 1700 lavoratrici e lavoratori attendono di conoscere il proprio destino. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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