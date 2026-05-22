Schlein a Lecco a due giorni dal voto | Mauro hai fatto tutte le cose che avevi promesso

Giovedì pomeriggio a Lecco si è svolto un evento pubblico con la presenza di Elly Schlein, due giorni prima del voto. La candidata ha parlato a una folla radunata in piazza Cermenati, rivolgendo un messaggio diretto a una persona chiamata Mauro. Durante il suo intervento, ha affermato che Mauro ha portato a termine tutte le promesse fatte in passato. L'evento si è svolto in un momento di forte attenzione politica nella città.

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