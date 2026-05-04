Hai più di 70 anni? Dal ticket al canone tutte le tasse che puoi pagare meno

Per le persone sopra i 70 anni, non c’è una riduzione automatica di tutte le tasse. Tra le agevolazioni disponibili ci sono bonus e sconti variegati, alcuni di livello nazionale e altri gestiti a livello locale. La maggior parte di queste agevolazioni dipende da parametri come il reddito, l’Isee e la composizione del nucleo familiare. Non si tratta di un’unica misura, ma di un insieme di strumenti con requisiti differenti.

Non esiste una “no tax area” automatica per gli anziani. Il cosiddetto bonus over 70 è, in realtà, un mosaico di agevolazioni: alcune nazionali, altre locali, quasi tutte legate a reddito, Isee e composizione del nucleo familiare. Il punto economico è proprio questo: l’età apre la porta, ma non basta da sola. A fare la differenza sono pensione, casa, Comune di residenza e accesso ai servizi. Sanità, il primo fronte del risparmio. La voce più pesante resta la salute. Per visite specialistiche ed esami, l’esenzione ticket può scattare già per chi ha più di 65 anni, ma solo con reddito familiare sotto i 36.151,98 euro, secondo il codice E01 indicato dal Sistema Tessera Sanitaria.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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