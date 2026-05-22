Sangue brasiliano talento da Golden Boy e un cuore tutto azzurro | Papà Piá svela il fenomeno Inácio
L’ex calciatore brasiliano Inácio Piá ha parlato del figlio, un diciottenne che gioca nel Borussia Dortmund, descrivendolo come un talento che combina caratteristiche di Kaká e Rodrygo. Piá ha spiegato che il giovane ha sangue brasiliano, talento da Golden Boy e un forte attaccamento all’Italia, paese nel quale ha scelto di giocare. La sua crescita nel club tedesco ha attirato l’attenzione, e il padre ha condiviso dettagli sul percorso e sulle qualità che lo rendono un giocatore promettente.
L’ex attaccante Inácio Piá racconta l’exploit del figlio diciottenne al Borussia Dortmund: «È un mix tra Kaká e Rodrygo». Samuele Inácio, attaccante del Borussia Dortmund, è uno dei quattro giovaniitaliani inseriti nella TOP 100 di Tuttosport che concorrerà all’ambito premio Golden Boy per il 2026. Il padre-agente J oão Batista Inácio “Piá”, ex calciatore dell’Atalanta, ha concesso al quotidiano torinese un’intervista. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo LA REAZIONE DI SAMUELE PER IL GOLDEN BOY « Felicissimo, ovviamente, grande gioia. Grande allegria. Un riconoscimento significativo. Ha apprezzato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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