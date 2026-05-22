Sangue brasiliano talento da Golden Boy e un cuore tutto azzurro | Papà Piá svela il fenomeno Inácio

L’ex calciatore brasiliano Inácio Piá ha parlato del figlio, un diciottenne che gioca nel Borussia Dortmund, descrivendolo come un talento che combina caratteristiche di Kaká e Rodrygo. Piá ha spiegato che il giovane ha sangue brasiliano, talento da Golden Boy e un forte attaccamento all’Italia, paese nel quale ha scelto di giocare. La sua crescita nel club tedesco ha attirato l’attenzione, e il padre ha condiviso dettagli sul percorso e sulle qualità che lo rendono un giocatore promettente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui