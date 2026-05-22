Venti premiati riceveranno un riconoscimento al Palazzo della Cultura durante l’evento organizzato dal Rotary Catania Est, che celebra 40 anni di attività solidale. Tra i premiati ci sono figure legate alla sanità e alla cultura. Durante la cerimonia sarà anche ricordato Domenico Tempio, poeta del Settecento. Non sono stati forniti dettagli sui criteri di selezione o sui nomi dei premiati.

? Domande chiave Chi sono i premiati che riceveranno il riconoscimento al Palazzo della Cultura?. Come può un omaggio a un poeta del Settecento aiutare la sanità?. Quali celebrità parteciperanno alla serata per sostenere la lotta alla poliomielite?. Quanto inciderà il ricavato dell'evento sulla campagna globale End Polio Now?.? In Breve Evento il 27 maggio 2026 al Palazzo della Cultura di Catania.. Premi a Luca Madonia, Eduardo Saitta, Mario Barresi e Giuseppe Gibilisco.. Ricavi destinati alla campagna End Polio Now e alla Rotary Foundation.. Casi di poliomielite ridotti oltre il 99% dal 1988 ad oggi.. Mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 21, il Palazzo della Cultura di Catania ospiterà la serata celebrativa per il quarantesimo anniversario del Rotary Club Catania Est, sotto la presidenza di Giovanni D’Antoni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rotary Catania Est: 40 anni di solidarietà e omaggio a Domenico Tempio

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