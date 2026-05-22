Rieducazione e benessere in carcere | 11 panche multifunzione donate alla casa circondariale di Foggia
Sono state consegnate undici panche multifunzione alle sezioni detentive di una casa circondariale in Puglia. L’iniziativa è stata promossa da diverse organizzazioni locali, tra cui l’Ordine degli Avvocati, la Camera Penale, il Rotary Club e il Club Unesco di Foggia. Le donazioni sono state effettuate con l’obiettivo di migliorare gli spazi dedicati alla rieducazione e al benessere dei detenuti. La consegna si è svolta recentemente, con la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni coinvolte.
Undici panche multifunzione destinate alle sezioni detentive della Casa Circondariale di Foggia. È il risultato dell’iniziativa promossa dall’Ordine degli Avvocati di Foggia, dalla Camera Penale di Capitanata, dal Rotary Club Foggia e dal Club Unesco di Foggia, che hanno unito forze e risorse per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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