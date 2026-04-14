Meta sotto accusa | 75 sigle fermano il riconoscimento facciale

Settantacinque associazioni civili e per i diritti umani hanno scritto a Meta chiedendo di interrompere subito lo sviluppo del riconoscimento facciale nei suoi occhiali intelligenti. La richiesta arriva in seguito alle preoccupazioni relative alla tutela della privacy e ai potenziali abusi di questa tecnologia. Meta non ha ancora risposto pubblicamente alle istanze ricevute.

Settantacinque organizzazioni civili e per i diritti umani hanno inviato una richiesta formale a Meta affinché blocchi immediatamente lo sviluppo di funzioni di riconoscimento facciale integrate nei suoi occhiali intelligenti. La mossa mira a fermare il progetto interno denominato Name Tag, previsto per i modelli Ray-Ban e Oakley, sollevando preoccupazioni sulla gestione dei dati biometrici e sulla sicurezza personale. Il fronte delle opposizioni contro la tecnologia Name Tag. Un fronte ampio composto da 75 realtà nazionali e locali, tra cui spiccano ACLU e Fight for the Future, ha chiesto a Meta di rinunciare definitivamente all’integrazione della tecnologia di identificazione visiva nei propri dispositivi indossabili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meta sotto accusa: 75 sigle fermano il riconoscimento facciale Meta lavora a un sistema di riconoscimento facciale per i suoi occhiali smartMeta e il Riconoscimento Facciale: Gli Occhiali Smart Si Preparano a “Vedere” il Mondo. Occhiali intelligenti meta potrebbero presto identificare persone tramite riconoscimento faccialeQuesto testo sintetizza le informazioni disponibili sull’ipotesi di Meta di introdurre un sistema di riconoscimento facciale integrato nelle Meta...