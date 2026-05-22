Rick and Morty 9 | da quando è disponibile in Italia

La nona stagione di Rick and Morty è arrivata in Italia, permettendo ai fan di immergersi nuovamente nelle avventure dei protagonisti. La serie, tra le più apprezzate degli ultimi anni, è disponibile per gli spettatori italiani da poco tempo. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati, che potranno seguire i nuovi episodi senza dover attendere molto. La data di uscita in Italia segna un passo importante per la distribuzione della serie nel nostro paese.

Una delle serie animate più amate degli ultimi anni è pronta a tornare con una nuova stagione, e questa volta l’attesa per il pubblico italiano sarà quasi azzerata. La stagione 9 di Rick and Morty è alle porte, con un debutto che almeno negli Stati Uniti avverrà già questo fine settimana. Negli USA, i nuovi episodi di Rick and Morty debutteranno su Adult Swim domenica 24 maggio 2026 alle 23:00 ETPT, mentre la disponibilità in streaming su HBO Max e Hulu partirà dal 15 giugno. Per il pubblico italiano, la buona notizia è che la stagione arriverà su HBO Max già dal 25 maggio 2026, con un nuovo episodio ogni lunedì. Si tratta di una distribuzione quasi in contemporanea con l’uscita americana e di un anticipo rispetto alle precedenti indicazioni, che collocavano l’arrivo in streaming più avanti nell’estate. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Rick and Morty Season 9 Trailer

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