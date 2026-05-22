Riccione rafforza la collaborazione con la Questura | incontro con il questore Morelli
A Riccione si è svolto un incontro tra le autorità locali e il questore, volto a rafforzare la collaborazione tra le istituzioni e le forze dell’ordine. L’obiettivo principale è mantenere elevati gli standard di sicurezza e garantire tranquillità sia ai residenti che ai numerosi turisti che frequentano la riviera durante il periodo estivo. L’incontro si inserisce in un percorso di dialogo continuo tra le parti coinvolte, con l’intento di coordinarne le azioni e affrontare insieme eventuali criticità.
Si consolida e si rafforza l'intesa tra le istituzioni e le forze dell’ordine per continuare a garantire la massima sicurezza e la serenità dei cittadini e dei tantissimi turisti che scelgono la riviera. Nella giornata di giovedì, 21 maggio, la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, insieme. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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