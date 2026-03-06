Riccione cambia musica la città avvia un nuovo progetto di collaborazione con radio Rtl

Riccione ha avviato una collaborazione con Rtl 102.5, la radio più ascoltata in Italia, per promuovere il turismo locale. La città ha deciso di unire le forze con la stazione radio in un progetto che mira a migliorare la visibilità della destinazione. La partnership prevede iniziative condivise con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso la diffusione di contenuti e campagne promozionali.

Riccione e Rtl 102.5 insieme per un evento in diretta radio e tv nazionale e per la promozione della destinazione La Città di Riccione e Rtl 102.5, la radio più ascoltata d’Italia, annunciano una prestigiosa collaborazione strategica finalizzata alla promozione turistica della destinazione attraverso un progetto integrato capace di generare valore aggiunto per il territorio amplificandone la visibilità a livello nazionale. Il progetto si inserisce all’interno del prestigioso palinsesto di Riccione Music City, la rassegna musicale che ha dimostrato la capacità della destinazione di attrarre i migliori artisti della scena nazionale e i principali media network presenti sul mercato, confermando Riccione come hub di riferimento per grandi eventi e produzioni di alto profilo e rafforzando la sua attrattività turistica e culturale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

