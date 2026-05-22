Restauri nelle parrocchie della provincia di Sondrio | ecco tutte le chiese interessate

La Provincia di Sondrio e la Diocesi di Como hanno assegnato contributi per il restauro di chiese e beni artistici nelle parrocchie della provincia. Gli interventi riguardano diversi edifici religiosi, con fondi destinati alla conservazione e al recupero delle strutture. L’assegnazione dei fondi fa seguito a un accordo tra le due entità per sostenere il mantenimento del patrimonio architettonico e artistico. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici degli interventi o sui tempi di realizzazione.

La Provincia di Sondrio e la Diocesi di Como hanno definito l’assegnazione dei contributi destinati al restauro di beni architettonici e artistici del patrimonio delle parrocchie del territorio. L’incontro, che ha visto la partecipazione del presidente della Provincia, Davide Menegola, e del. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Alloggi universitari a Milano: ecco il bando per gli studenti della provincia di SondrioLa Provincia di Sondrio, proprietaria di un immobile in via Tartini 31 a Milano (composto da 25 mini appartamenti per circa 55 posti letto), ha...

8xmille a Forlì: ecco come la Chiesa ha speso i soldi dei cittadiniDai restauri in Cattedrale alla sicurezza nelle parrocchie di periferia: ecco come le firme dei contribuenti si trasformano in interventi concreti per la comunità di Forlì e Bertinoro ... forlitoday.it

Mancano le risorse. Sos per i restauri: Il 30% della spesa spetta alle parrocchieLe nostre chiese non sono messe bene, meriterebbero restauri e altri interventi, ma il problema è dettato dalle risorse che, soprattutto a Massa Carrara, latitano. Le parole sono di un vero esperto ... lanazione.it