Reggio Calabria | il teatro svela i segreti della censura fascista

A Reggio Calabria, un teatro ha aperto le sue porte per mostrare come il regime fascista interveniva sulla cultura e sull’arte. Sono stati svelati i metodi utilizzati per modificare i nomi di artisti stranieri e le strategie di censura adottate per controllare la produzione culturale. Tra le curiosità emerse, il motivo per cui il personaggio di Topolino fu rinominato Tuffolino durante il ventennio fascista. L’evento ha rivelato aspetti poco noti di quel periodo storico legato alla censura e alla propaganda.

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?? Punti chiave Come faceva il regime a trasformare i nomi degli artisti stranieri? Perché Topolino fu ribattezzato Tuffolino durante il ventennio fascista? Cosa nascondeva la canzone Pippo non lo sa verso Achille Starace? Come riusciva la musica jazz a sfuggire al controllo del regime??? In Breve Reading con Ines Barbera, Sonia Caruso e Giuliana Mangiola il 23 maggio 2026. Musica dei Triggitani e coreografie della scuola Lady Francy al Metropolitano. Prossimi appuntamenti il 30 maggio con Nicola . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: il teatro svela i segreti della censura fascista ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Reggio Calabria: Salvini svela i candidati della Lega per Cannizzaro? Cosa sapere Salvini presenta i candidati Lega per Cannizzaro a Reggio Calabria martedì 5 maggio. Reggio Calabria: svelati i segreti del Salone Monsignor Ferro? Domande chiave Cosa nascondono i dettagli tecnici scoperti nel Salone Monsignor Ferro? Come cambierà la percezione del Palazzo della Città... Esistenze rassegna di teatro d'autore - Se possibile - Jblasa.com #reggiocalabria #esistenze #sepossibile #rispettarelacalabria #eventicalabria #turismo #calabria #calabriatour #jblasa buff.ly/X3RyazK x.com Reggio Calabria, alla Lega Navale Italiana va in scena Novecento. Il terzo gradinoIl mare come confine dell’anima, la musica come respiro della scena, il teatro come luogo d’incontro e trasformazione. Sarà un’esperienza intensa e carica di suggestioni Novecento. Il terzo gradino, ... strettoweb.com Reggio Calabria, un mito della pallavolo protagonista sul palcoscenico del Rapsodie Agresti Calabriae Opera Musica FestivalLo sport che diviene metafora sul palcoscenico: è il viaggio teatrale che farà rivivere – al Cartoline After Club di Reggio Calabria e al Palazzo della cultura di Locri – un autentico mito, un’icona d ... strettoweb.com